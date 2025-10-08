قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة.

حصيلة ضحايا الاحتلال منذ 7 أكتوبر

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن أن مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء و61 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في غزة الي ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدا و169,841 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقبل وقت سابق من اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن جيش الإحتلال الإسرائيلي يقتل كادرين طبيين كل يوم، وصحفيًا كل 3 أيام، بالإضافة إلى قتل رجل دفاع مدني كل 5 أيام.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 232 فلسطينيًا كل يوم

وقال الإعلامي الحكومي في بيان: “جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 232 فلسطينيًا كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء. يتسبب جيش الاحتلال ببتر أطراف 13 فلسطينيًا كل يومين. كما يتسبب بشلل أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين”.

وختم الإعلامي الحكومي بيانه قائلا: الجيش الإسرائيلي يشن أكثر من هجومٍ عسكريٍ على المنظومة الصحية كل يوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.