إيمان عباس تتولى رئاسة وسط الإسكندرية بعد القبض على رئيس الحي السابق (صور)

تسلمت المهندسة إيمان عباس رسميًا مهام عملها كرئيس جديد لحي وسط بالإسكندرية، وذلك داخل ديوان الحى، عقب قرار محافظ الإسكندرية بنقل المهندسة إنجي فتحي لتولي رئاسة حى شرق، خلفًا لرئيس الحي السابق الذي تم إلقاء القبض عليه بعد صدور حكم بالسجن المؤبد غيابيًا في قضية رشوة.

وعقدت المهندسة إيمان عباس، اليوم، أول لقاء جماهيري أسبوعي لخدمة المواطنين، في إطار خطة الحي للاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها بشكل عاجل.

يأتي ذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، حيث تم خلال اللقاء الاستماع إلى شكاوى المواطنين كل على حدة، وفحص الطلبات المقدمة بحضور مديري الإدارات المعنية، وتم حل جميع الشكاوى، وشملت حوالي 29 شكوى متنوعة، بالإضافة إلى عدد من الاستفسارات والطلبات.

حيث تم حل مشكلات متعلقة بإشغال الطريق، التنظيم، رخص المحلات وشكاوى أخرى متنوعة وعدة طلبات، في إطار استراتيجية حي وسط للاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين وإعطائها أهمية قصوى.

يأتي ذلك وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بعقد لقاءات أسبوعية لحل مشاكل المواطنين، وفي إطار جهود حي وسط الحثيثة للاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناة عنهم والعمل مستمر.

