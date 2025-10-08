شروط ورابط التقديم، الجامع الأزهر يطلق مشروع مدرسة التلاوة المصرية

أطلق مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وبالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف، مشروع "مدرسة التلاوة المصرية"، يأتي هذا المشروع وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بصقل وتطوير مهارات قُرّاء القرآن الكريم.

مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر يطلق مشروع مدرسة التلاوة المصرية

يستهدف مشروع "مدرسة التلاوة المصرية" اكتشاف المواهب الصوتية النديّة من بين طلاب جامعة الأزهر الشريف، وذلك من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات تتعلق بالحفظ وإتقان الأداء في التلاوة والتجويد بالقراءات المختلفة، وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في فنون التلاوة والأداء على الطريقة المصرية العريقة، كما يهدف المشروع إلى إعداد قراء متمكنين يمكنهم إمامة القبلة والمشاركة في الملتقيات والمناسبات التي تقام بالجامع الأزهر والإدارت التابعة له.

مشروع مدرسة التلاوة المصرية



وفي تصريح له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية: "إن مشروع مدرسة التلاوة المصرية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الهوية الإسلامية والمصرية، ونأمل أن يسهم في إنتاج جيل من القرّاء المتميزين الذين يمثلون الأزهر الشريف ويعكسون تاريخه العريق في تلاوة القرآن الكريم."



وأضاف الدكتور فؤاد: "نسعى من خلال هذا المشروع إلى تحفيز الطلاب على تطوير مهاراتهم في التلاوة، وإعدادهم ليكونوا قدوة في المجتمع، حيث إن القراءة الصحيحة للقرآن الكريم تعد من أهم الأسس التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم."



من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أهمية هذا المشروع في تعزيز دور الأزهر كمنارة للعلم والدين، وقال: "إن الأزهر الشريف يسعى دائمًا إلى حماية التراث الإسلامي، ومشروع مدرسة التلاوة المصرية يعكس التزامنا بتقديم أفضل المهارات في فنون تلاوة القرآن الكريم".

وأضاف د. عودة: يُعتبر هذا المشروع بمثابة نافذة جديدة تُفتح أمام الشباب لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، مما يسهم في تقديم جيل جديد من القراء الذين يحملون رسالة القرآن الكريم وينقلونها بأمانة وإبداع.



كما أشار مدير الجامع الأزهر إلى أن التقديم يقتصر على طلاب جامعة الأزهر، وفقا للشروط التالية:

1- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا وأن يجتاز الاختبارات المقررة، والتي تشمل القرآن الكريم والتجويد والقراءات.

2- أن يجيد المتقدم روايتين على الأقل إلى جانب رواية حفص، والأولوية لمن يجيد العشر.

3- بالنسبة لمن يجتاز الاختبارات يلتزم بحضور الدورة التدريبية الخاصة بالأداء الصوتي كاملة بنسبة (100%).

4- يطلب من كل متقدم تسجيل ثلاثة مقاطع فيديو، بحيث لا تزيد مدة المقطع الواحد عن ثلاث دقائق، على أن يتم فحص الطلبات والمقاطع الصوتية ومراجعتها لاختيار أكفأ المتقدمين.

للتسجيل يرجى زيارة هذا الرابط





