اليوم، انطلاق الموسم الرابع من "شارك تانك مصر" على CBC وWatch it

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق الموسم الرابع من برنامج "شارك تانك مصر"، في نسخته الجديدة على قنوات CBC ومنصة Watch it ابتداءً من اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الرابع مفاجآت كبرى ومشاركات غير متوقعة من رواد أعمال شباب ومستثمرين جدد، ما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل وتحويل أفكارها إلى مشاريع واقعية.

الموسم الثالث

وكانت الحلقات الأخيرة من الموسم الثالث قد شهدت مشاركة رائد الأعمال الكندي الشهير روبرت هيرجافيك، أحد أبرز المستثمرين في النسخة الأمريكية من البرنامج، ما يعكس الحضور الدولي المتنامي لـ"شارك تانك مصر" كأحد أبرز نسخ البرنامج في المنطقة.

ويواصل البرنامج هذا العام رسالته في دعم منظومة ريادة الأعمال المصرية، من خلال إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال الطموحين لعرض أفكارهم أمام لجنة من كبار المستثمرين، والمساهمة في تحويل الابتكار إلى قصص نجاح واقعية.

