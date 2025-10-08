الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اليوم، انطلاق الموسم الرابع من "شارك تانك مصر" على CBC وWatch it

برنامج شارك تانك
برنامج شارك تانك مصر، فيتو

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق الموسم الرابع من برنامج "شارك تانك مصر"، في نسخته الجديدة على قنوات CBC ومنصة Watch it ابتداءً من اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءً.

ومن المنتظر أن يشهد الموسم الرابع مفاجآت كبرى ومشاركات غير متوقعة من رواد أعمال شباب ومستثمرين جدد، ما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الناشئة للحصول على التمويل وتحويل أفكارها إلى مشاريع واقعية.

 

الموسم الثالث

 

وكانت الحلقات الأخيرة من الموسم الثالث قد شهدت مشاركة رائد الأعمال الكندي الشهير روبرت هيرجافيك، أحد أبرز المستثمرين في النسخة الأمريكية من البرنامج، ما يعكس الحضور الدولي المتنامي لـ"شارك تانك مصر" كأحد أبرز نسخ البرنامج في المنطقة.

 

ويواصل البرنامج هذا العام رسالته في دعم منظومة ريادة الأعمال المصرية، من خلال إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال الطموحين لعرض أفكارهم أمام لجنة من كبار المستثمرين، والمساهمة في تحويل الابتكار إلى قصص نجاح واقعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة cbc الموسم الثالث من برنامج شارك تانك شارك تانك مصر برنامج شارك تانك مصر

مواد متعلقة

بمشاركة روبرت هيرجافيك، حلقة خاصة في "شارك تانك مصر" غدًا

الأكثر قراءة

السيسي: عملية التطوير مستمرة ولا تنتهي بقيادة أو حكومة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

أزمة داخل الوفد بعد منح خطاب ترشح واحد لمرشحين في دائرة أوسيم (مستند)

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

مجلس الذهب العالمي يكشف مفاجآت بشأن صناديق الاستثمار بالمعدن الأصفر

خدمات

المزيد

انخفاض المستورد وارتفاع المحلي، أسعار القمح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الفرق بين الإسلام والإيمان

هل يجوز للمطلقة أن تمنع أبناءها من رؤية والدهم؟ أمين الفتوى يجيب

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads