الأربعاء 08 أكتوبر 2025
أيمن صلاح: لم أتلقَ عرضا من الزمالك لتدريب فريق اليد وكل السيناريوهات مطروحة

كرة اليد، نفى الكابتن أيمن صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد السابق، ما تردد حول رفضه تولى مسئولية المدير الفني للقلعة البيضاء، خلفا للمدرب الفرنسي فرانك موريس.

وقال أيمن صلاح في تصريحات خاصة: “لم يتواصل معي أحد من نادي الزمالك.. والقلعة البيضاء بيتي وجميع السيناريوهات مطروحة”.

وكان الزمالك قد أعلن مؤخرا إقالة المدير الفني الفرنسي فرانك موريس بسبب تدهور النتائج.

وقرر نادي الزمالك مؤخرا الانسحاب من منافسات البطولة الأفريقية للأندية، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا وأيضا تراجع المستوى الفني للفريق.

