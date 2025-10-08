محافظ الفيوم: تحصين 101 ألف رأس من الحمى خلال سبتمبر

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال مديرية الطب البيطري خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تقرير أعده الدكتور وجدي مصطفى نايل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، لعرض أعمال المديرية على محافظ الإقليم.

أعمال إدارة المجازر والصحة العامة

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم: إن إدارة المجازر والصحة العامة وقعت الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، بإجمالي 2575 كيلو جراما من اللحوم، و8065 كيلوجراما من الدواجن، اما إدارة الرعاية والعلاج فقد وقعت الكشف الطبي البيطري على 5330 حيوانًا، وإدارة الخدمات اجرت التأمين علي 739 حيوانًا، وسجلت ورقمت 2746 من رؤوس الماشية، واستخراجت 4355 بطاقة حيوان، كما تم التفتيش على 10 منشآت من العيادات والمراكز البيطرية.

تحصين الماشية ضد الحمي بانواعها

واضاف مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة الطب الوقائي حصنت 25795 حيوانًا، منها 9844 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و9131 ضد مرض حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين 6820 ضد أمراض الجلد العقدي، و75514 رأس ماشية ضد مرضي حمى الثلاث أيام، والحمى القلاعية سات 1 (أحادي) 770 رأس ماشية، و74744 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام، ضد مرض الحمى القلاعية سات 1 (أحادي)، ضمن الحملة الطارئة للتحصين للحماية من العترة الجديدة للحمى القلاعية، منها 40624 من الأبقار، و13896 رأس ماشية من الجاموس، و20224 من رؤوس الأغنام.

أعمال إدارتي التلقيح الصناعي والدواجن

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن إدارة التلقيح الصناعي بالمديرية، لقحت 4905 رأس ماشية من الأبقار والجاموس، منها 4602 رأس أبقار، و383 رأس جاموس، بأفضل وأجود السلالات لتحسين وزيادة إنتاجيتها، وعالجت إدارة الدواجن 17766 طائرًا، وحصنت 152410 طائرًا أخرى، وإدارة الإرشاد عقدت بالتعاون مع الوحدات المحلية 194 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية ووقايتها، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها، وتسجيل وترقيم الماشية، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكيفية الوقاية منها، وأهمية تحصين الماشية ضد العترة المستجدة لمرض الحمى القلاعية سات واحد.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالفيوم شنت حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 4 اطنان و269,2 كيلوجرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف علي اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة.

