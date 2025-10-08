حملات تموينية بقنا تضبط 295 مخالفة متنوعة خلال أسبوع

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا: إن الوزير شدد على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

وبين أن محافظ قنا وجه بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 295 محضرًا متنوعًا، أبرزها: 211 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،16 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 8 عدم الإعلان عن اسعار اسطوانات البوتجاز المنزلية، 1 محضر سلع منتهية الصلاحية، 2 سلع مجهولة، 1 مزاولة نشاط بدون ترخيص،1 محضرًا لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص،5 محاضر لنقص وزن ،، 10 تقارير مخابز مواصفات، 9 عدم وجود ميزان وقائمة تشغيل، 4 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 10 عدم نظافة أدوات العجن، 5 عدم حمل شهادة صحية، 8 تقرير مغلق وتوقف عن الإنتاج، 1 تصرف في عدد 7 جوال دقيق بلدي، 2 عدم وجود سجل الزيارات، 1 عدم وجود ميزان حساس.

وأكد القط استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

