ثقافة وفنون

على غرار باسم يوسف، رانيا فريد شوقي: "مش باتضايق من كلمة مشخصاتي"

رانيا فريد شوقي،
رانيا فريد شوقي، فيتو

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي اعتزازها بكلمة “مشخصاتي” التي يطلقها العديد من الأشخاص بهدف الإهانة للممثلين.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أنا برضه مش باتضايق من كلمة مشخصاتي.. أصل فيه ناس فاكراها شتيمة للممثل".

وأكدت الممثلة أن كلمة مشخصاتي مشتقة من فعل “التشخيص”، موضحة: “الذي يدل على قدرة الممثل على تقمص الشخصيات وتجسيدها بكل تفاصيلها النفسية والجسدية”، وذلك مع اضافة صورة لتصريحات باسم يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم بقناة “أون”.

فقال الإعلامي الساخر باسم يوسف: "الناس اللي بتقول عليا أراجوز مش بتضايقني، أنا واحد أراجوز بيتدفع لي فلوس كتير علشان أضحك الناس.. حد يطول إنه يبقى أراجوز ويضحك الناس”.

