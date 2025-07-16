الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رانيا فريد شوقي عن قلة أعمالها بالسينما: قاصدة ده ومش بحب الظهور لمجرد التواجد

رانيا فريد شوقي،
رانيا فريد شوقي، فيتو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، أنها تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، مردفة أنها تفتقد والدتها للغاية فهي مصدر الحنان لها، ولا يمكن أن يعوضها أي شيء مهما مر الزمان.

 

الفنانة رانيا فريد شوقي


وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عن قلة أعمالها السينمائية مقارنة بأعمالها في الدراما مؤكدة أنها متعمدة ذلك وهو ما تربته في منزل والدها الراحل فريد شوقي حيث كانت تحضر معه كتابة السيناريوهات سواء أفلام أو مسلسلات أو التحضير للعمل وأحيانًا تذهب معه للوكيشن معقبة:"الموضوع مش أني إظهر على الشاشة وخلاص، لكن الفكرة أنا طالعة أعمل إيه".


وأضافت رانيا فريد شوقي، أنها شاركت في مسلسل أبو العروسة وعوالم خفية كضيفة شرف، رغم أن مشاهدها قليلة ولكن العملين تميزا بطابع محترم أضافا لها ورغم ذلك تركت بصمة من خلالهما.


واختتمت رانيا فريد شوقي، أنها كانت تبحث عن الانتشار في بداية حياتها الفنية لكي تثبت موهبتها، ووقتها كان البعض يتهمها بأنها تعمل بالواسطة في الفن من أجل والدها، ولكن ذلك غير صحيح وكانت تريد تثبت نجاحها بمفردها بدون واسطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية نهال طايل الفنانة رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي رانيا فريد فريد شوقي

الأكثر قراءة

قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد لـ مجلسي النواب والشيوخ

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن أسعار ومكاسب الذهب بنهاية 2025

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

وفاة المطرب ضياء عز الدين

وسام أبو علي يواصل تمرده ويغيب عن مران الأهلي اليوم

تحذير عاجل من الرقابة الإدارية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تقبيل يد وزير الأوقاف، ما حكم مصافحة العلماء والصالحين بنية التبرك؟

لو لقيت حاجة في الشارع أتصرف إزاي؟ دار الإفتاء تجيب

فوائد البنوك حلال أم حرام؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية