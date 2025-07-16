الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجاح زمان كان أصعب، رانيا فريد شوقي تتحدث عن مقارنة أعمال محمد رمضان بوالدها

رانيا فريد شوقي.فيتو
رانيا فريد شوقي.فيتو

علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مقارنة أعمال النجوم بأعمال والدهم لعل آخرهم الفنان محمد رمضان، موضحة أن كل شخص لا يستطيع أن يكرر تجربة غيره فالزمن مختلف حتى إمكانيات السينما غير وقتنا الحالي.

الفنانة رانيا فريد شوقي


وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل  قائلة: "مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره لأن الزمن مختلف وغير من حيث السينما والإمكانيات، نجاح زمان كان أصعب ومكانش قبل كده في سوشيال ميديا والمواقع وكمية التلفزيونات، دلوقتي الناس بقت معتمدة على الدعاية من خلال السوشيال ميديا، لكن زمان كان من خلال الأفيشات والجرايد".


وتحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي عن تعاونها مع النجمة عبلة كامل في أكثر من عمل مثل مسلسل سلسال الدم ومسرحية غراميات عطوة، وفيلم حد السكين، مؤكدة أنها استمعت بالعمل معها كثيرًا وأكثر ما كان يميزها هو بساطتها وتواضعها مع الجميع.


وسردت رانيا فريد شوقي سر نجاح أعمال عبلة كامل قائلة إن السيناريو المكتوب في الورق تقوم عبلة كامل بتحويله لطريقتها الخاصة وتُصيغه بشكل يناسب معها ولا تقول نفس الحوار المكتوب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال محمد رمضان الفنانة رانيا فريد شوقي الفنان محمد رمضان رانيا فريد شوقي مسلسل سلسال الدم محمد رمضان

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة عراقية داخل فندق بالأزبكية

بالأسماء.. المتآمرون على مصر

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

تحت قيادة شوقي غريب، المريخ يعزز صدارته لدوري النخبة السوداني

إلزام فنانة شهيرة بسداد 3.63 مليون جنيه بسبب شقة في المهندسين، ما التفاصيل؟

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن أسعار ومكاسب الذهب بنهاية 2025

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

ارتفاع الذرة وتباين العباد، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكمون في المنام وعلاقته بزوال الكرب والبركة في الأموال 

بعد تقبيل يد وزير الأوقاف، ما حكم مصافحة العلماء والصالحين بنية التبرك؟

لو لقيت حاجة في الشارع أتصرف إزاي؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية