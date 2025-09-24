عايدة رياض: كل حياتي صدف وكنت بطلة الجمهورية فى الجمباز (فيديو)

أكدت الفنانة عايدة رياض، أن الصدفة لعبت دورا كبيرا في حياتها، قائلة: "كل حياتي صدف، وكنت بطلة الجمهورية فى الجمباز، موضحة: "مدارسنا قديما كانت هائلة ومكان هناك حصة مخصصة للرياضة وكنت بحب الرياضة والعزف على كافة الآلات الموسيقية فى المدرسة، ومكنش ليا علاقة بالرقص".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "6 ستات"، تقديم الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية "dmc": "مدرسة الموسيقى اكتشفت موهبتي فى الرقصة، وأخذتني إلى الفرقة القومية للفنون الشعبية، وانضممت للفرقة، وكان عمري فى ذلك 12 عاما".



وأوضحت: "فى ذلك الوقت كان والدي فى اليمن، ووالدتي كانت شخصية طيبة، وطلبت منها التقديم فى الفرقة القومية للفنون الشعبية، فوافقت، وتم اختباري ونجحت، والتحقت للعمل بالفرقة".



عايدة رياض والزواج العرفي

وفى تصريحات سابقة نفت الفنانة عايدة رياض تمامًا الشائعات التي ترددت حول زواجها العرفي لمدة 10 سنوات، مؤكدة أنها مجرد شائعات هدفها إثارة الجدل وصناعة "التريند"، كما تحدثت عن العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية.

وفيما يتعلق بشائعة الزواج العرفي قالت عايدة رياض: "يا جماعة، هذا الكلام لم يحدث إطلاقًا، ولكن البعض يسعى دائمًا لصناعة المفاجآت وإثارة الجدل بأي شكل. الفكرة كلها أن الشخص الذي أطلق هذه الشائعة كان يحاول التركيز على نقطة معينة وإبرازها بشكل يوحي بأنها حقيقة، رغم أنها غير صحيحة تمامًا".

