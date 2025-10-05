عقوبات صارمة من اتحاد الجمباز في واقعة الاعتداء على لاعبة أثناء التدريب

الجمباز، قرر مجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، توقيع عقوبات صارمة بشأن واقعة اعتداء مدرب أكاديمية تابعة لأحد الأندية بالقاهرة على لاعبة اثناء التدريب.

وأجرى اتحاد الجمباز تحقيقات موسعة ودقيقة من خلال اللجنة القانونية واللجنة الفنية، تبين منها ما يلي:

- ثبوت واقعة الاعتداء البدني على اللاعبة من قبل أحد أفراد الجهاز الفني، وهو ما يعد تجاوزًا جسيمًا للسلوك المهني والرياضي ومخالفة صريحة للمادة (12) من اللائحة الانضباطية للاتحاد المصري للجمباز التي تحظر استخدام أي شكل من أشكال العنف أو الإيذاء الجسدي أو النفسي على اللاعبين.

- ثبوت قيام الشخص المتعدي على اللاعبة بمزاولة النشاط التدريبي دون الحصول على رخصة تدريبية سارية من الاتحاد المصري للجمباز ودون أن يكون مقيدًا بسجلات المدربين المعتمدين للموسم ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز

وبناءً على ما سبق ذكره قرر الاتحاد المصري للجمباز ما يلي:

- توقيع غرامة مالية قدرها 50000 “خمسون ألف جنيه” على النادي الذي تتبع له الأكاديمية بسبب واقعة التعدي.

- توقيع غرامة مالية قدرها 50000 “خمسون ألف جنيه” أخرى على النادي ذاته بسبب تعيين مدربين غير حاصلين على تراخيص تدريب سارية من الاتحاد.

- تحميل النادي المسؤولية الكاملة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

- التنبيه بأنه في حالة تكرار أي من هذه المخالفات، سيطبق على النادي العقوبات المقررة في اللائحة والتي قد تصل إلى إيقاف النشاط الرياضي.



وأكد الاتحاد أنه يجب على النادي اتخاذ القرارات التصحيحية لضمان الالتزام الكامل باللوائح.

وكان الاتحاد المصري للجمباز قد أصدر بيانا قبل ساعات من انطلاق بطولات الموسم المحلي الجديد يشدد على ضرورة الحفاظ على مصلحة اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي تجاوزات معنوية أو مادية تؤثر على مستقبلهم الرياضي وصحتهم النفسية والبدنية، وشدد الاتحاد على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة اللاعبين في المقام الأول وقبل أي اعتبارات اخرى.

