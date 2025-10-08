الأربعاء 08 أكتوبر 2025
محافظات

مستقلون وأحزاب يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس النواب ببورسعيد (صور)

فتحت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين يوسف شومان وعبد الحليم صالح، أبوابها في التاسعة من صباح اليوم، لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وسط حضور من المستقلين وممثلي الأحزاب.

انتظام سير العمل لاستقبال مرشحي النواب 

وشهدت اللجنة انتظامًا كاملًا في سير العمل وسهولة في الإجراءات، حيث تم استقبال المرشحين وتيسير عملية تقديم الأوراق وفق القواعد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط التزام بالتعليمات التنظيمية وضوابط الترشح.

 

أبرز اسماء المرشحين لخوض الانتخابات ببورسعيد 

وحرص عدد من المرشحين المستقلين على التقدم بأوراق ترشحهم على الدائرتين الانتخابيتين بالمحافظة، وجاء من أبرز الأسماء المتقدمة: أحمد فرغلي (مستقل)، وإبراهيم زكريا (مستقل)، وتامر حمزاوي عن حزب حماة الوطن، ومحمد أبو طالب (مستقل).

كما تواجد عدد من مندوبي الأحزاب السياسية لمتابعة عملية التقديم، مؤكدين على استعداد أحزابهم لخوض المنافسة الانتخابية المقبلة، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل مقر اللجنة.

وتواصل اللجنة العليا للانتخابات ببورسعيد استقبال طلبات المرشحين يوميًا حتى انتهاء فترة الترشح التي حددتها الهيئة الوطنية، وسط متابعة أمنية وإدارية مكثفة لضمان سير العملية بسلاسة ودون أي معوقات.

