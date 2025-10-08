الأربعاء 08 أكتوبر 2025
مشاجرات في أول أيام التقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب بالغربية

مشاجرات وتكدس في
مشاجرات وتكدس في أول أيام التقدم بأوراق الترشح لمجلس النواب

شهد محيط محكمة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء، حالة من التكدس والمشاجرات والتدافع بين عدد من المرشحين المحتملين وأنصارهم في أول أيام فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 وسط حالة من الارتباك والزحام الشديد أمام مقر اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالدفع بعدد من القوات النظامية والسرية لتأمين محيط المحكمة، والسيطرة على الموقف عقب وقوع اشتباكات وتراشق بالألفاظ والأيدي بين بعض المرشحين وأنصارهم بسبب الخلاف على أسبقية تقديم أوراق الترشح للجنة المشرفة.

 

وأكد شهود عيان أن العشرات من المرشحين المحتملين في الغربية حرصوا على المبيت أمام أبواب المحكمة منذ ساعات متأخرة من الليل، في محاولة لحجز أماكن متقدمة تتيح لهم الدخول مبكرًا وتقديم أوراقهم أولًا، ما تسبب في حالة من الفوضى والتدافع مع فتح الأبواب صباح اليوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 على أن يستمر فتح باب التقدم لمدة ثمانية أيام متتالية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير الذي يغلق فيه باب التقديم في الساعة الثانية ظهرًا.

وتواصل قوات الأمن جهودها لفرض الانضباط وتنظيم دخول المرشحين، فيما تتابع اللجنة العامة أعمالها داخل المحكمة وسط إجراءات مشددة لضمان سير العملية بسلاسة في الأيام المقبلة.

