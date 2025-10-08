قبل ساعات من بدء تلقي الطلبات، التزامات على مرشح انتخابات مجلس النواب

يبدأ اليوم تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يستمر استقبال المرشحين حتى يوم الأربعاء المقبل.

التزامات على المرشحين في انتخابات مجلس النواب

وكما حدد قانون مجلس النواب ضوابط ومستندات الترشح، وضع أيضا بعض الالتزامات على المرشح، وضوابط الحصول على الرمز الانتخابي.



عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة انتخابية

وتنص المادة (12) من قانون مجلس النواب على: يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية.

فإن جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

ضوابط الحصول على الرمز الانتخابي

كما تنص المادة (13) من قانون مجلس النواب على: تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.

فحص طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

فيما نصت المادة (14) من قانون مجلس النواب على: تَقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويُخصَص الثانى لمترشحى القوائم، وتُعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات.

إجراءات فحص طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة (15) من قانون مجلس النواب على: تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقًا لحكم المادة (10) من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.



يشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.