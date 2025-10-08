الأربعاء 08 أكتوبر 2025
اللواء أبو النصر: تنمية المشروعات قدم أكثر من 1600 مشروع لشباب أسيوط

اللواء هشام أبو النصر،
اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وباسل رحمى

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات وفرعه بالمحافظة، لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والتراثية ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم.

وأوضح أبو النصر، أن معرض "تراثنا" يمثل نافذة تسويقية هامة لأصحاب المشروعات من أبناء أسيوط، مشيدًا بجهود الجهاز الذي قدم خدمات مالية وتدريبية وتسويقية لأكثر من 1600 مشروع للحرف التراثية بالمحافظة، مما وفر آلاف فرص العمل وساهم في إحياء وانتشار الحرف الفنية العريقة وتشجيع الشباب والفتيات على العمل فيها.

طلاب الجامعات في "تراثنا".. دعم لفكر ريادة الأعمال

وأعرب اللواء هشام أبو النصر عن سعادته بمشاركة طلاب جامعتي أسيوط وبدر في زيارة ميدانية لمعرض "تراثنا"، موضحًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم فكر العمل الحر وتنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتعريفهم بفرص العمل المتاحة في مجالات الحرف اليدوية والتراثية.

مدبولي: نبني مدنًا جديدة ونحافظ على تراثنا القديم وهذه دلالة استضافة مفاوضات غزة

تنمية المشروعات وشباب معرض تراثنا يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر

الحفاظ على التراث المصري الأصيل

وأكد المحافظ أن معرض "تراثنا" يجسد جهود الدولة في الحفاظ على التراث المصري الأصيل ودعم الحرفيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب وتشجيعهم على العمل والإنتاج، مشيدًا بوعي طلاب الجامعات وحرصهم على اكتساب الخبرات الميدانية والاطلاع على نماذج النجاح في مجال الحرف اليدوية.

