اقتصاد

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال سبتمبر

ارتفاع اسعار السلع
ارتفاع اسعار السلع الغذائية

يعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية والخدمات، أحد أهم التحديات التي  تؤرق أي بيت مصري خلال المرحلة الراهنة، والتى  تستلزم مزيدا من الإنفاق عليها، مما يخلق  نوعا من المعاناة.

وتشهد أسعار السلع الغذائية ارتفاعا متتاليا، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا مع كل بيت، نتيجة إضافة المزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسرة، وذلك نظرا لارتفاع التضخم.

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي

وشهدت عدد من  السلع الغذائية ارتفاعا في الأسعار خلال شهر  سبتمبر 2025، مقارنة بـ  سبتمبر 2024 وذلك طبقا لما رصده التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرا قدره 0.3%.

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

1-ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة (4.7%).

 2- ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.9%)

3- ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.8%)

4- ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة (5.2%)

5- ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة (45.2%)

6- ارتفاع أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)

7- ارتفاع أسعار منتجات غذائية أخرى بنسبة (6.8%)

8- ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.8%)

9- ارتفاع أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.9%). 

10 - ارتفاع اسعار الدخان بنسبة (25.3%).

انخفاض أسعار اللحوم والخضار على أساس سنوى 

 انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.6%)
 انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-23.3%).

ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال شهر  شهــر سبتمبر 2025 مقارنة بشهـر اغسطس 2025)

كما شهدت  السلع الغذائية ارتفاعا في الأسعار خلال شهــر سبتمبر 2025 مقارنة بشهـر اغسطس 2025  حيث سجل قسم الطعام والمشروبات  ارتفاعًا قدره 1.9%.

وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:

 ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.3%)

 مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.3%)

مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)

 مجموعة الفاكهة بنسبة (3.5%)

 مجموعة الخضروات بنسبة (12.2%)

 مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)

مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.2%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.8%).

الإحصاء: تراجع التضخم السنوي إلى 10.3% خلال سبتمبر 2025

رئيس الوزراء: استقرار معدلات التضخم عند حدود 8% في 2026

 انخفاض أسعار الحبوب والأسماك والسكر على أساس شهرى 

فيما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.5%)، ومجموعة السكر والأغذية بنسبة (-0.8%).

