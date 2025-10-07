مدبولي: نبني مدنًا جديدة ونحافظ على تراثنا القديم وهذه دلالة استضافة مفاوضات غزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حريصة على بناء المدن الجديدة وتطويرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على المدن القديمة مثل القاهرة التاريخية لما تمثله من هوية وحضارة عريقة.



وأشار خلال المؤتمر الصحفي بحديقة تلال الفسطاط إلى أن مشروع الحديقة يمثل نموذجًا لسياسة الدولة في الجمع بين التطوير العمراني وصون التراث.

رسائل الرئيس في ذكرى أكتوبر

وأوضح مدبولي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تضمنت العديد من الرسائل القوية، خاصة تأكيده على أن السلام لا يُمنح إلا بالقوة، مشددًا على أن تحية واجبة تُوجه لقواتنا المسلحة الباسلة التي صنعت هذا النصر العظيم.

مفاوضات غزة تؤكد الدور المصري

وتطرق رئيس الوزراء إلى استضافة مصر لمفاوضات غزة ضمن خطة ترامب، مؤكدًا أن ذلك يثبت مكانة مصر في الإقليم، ويعكس الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار، والمساعدة في إعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين بشكل كامل.

وقال: "بالعزيمة والإصرار نصل إلى الأهداف التي نأملها، ونقرّ السلام في المنطقة."

فوز خالد العناني بمنصب اليونسكو

وفي سياق متصل، أعرب مدبولي عن فخره بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قيمة الدولة المصرية ومكانتها الدولية.

وأوضح أن هذا النجاح نتاج عمل علمي مدروس بدأ من اختيار المرشح المناسب، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطوات واثقة نحو تعزيز حضورها العالمي.

