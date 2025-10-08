الأربعاء 08 أكتوبر 2025
تريند

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

مديرة مدرسة ترفض
نظام البكالوريا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمديرة مدرسة تمنع طالبة من الدخول فصلها في المدرسة، حيث قالت أم الطالبة الطالبة إن مديرة المدرسة تجبر ابنتها الطالبة على الالتحاق بنظام البكالوريا. 

مديرة مدرسة تجبر طالبة على الالتحاق بنظام البكالوريا

ويظهر الفيديو مديرة إحدى مدارس الثانوية بنات وهي ترفض دخول طالبة إلى فصلها، وكانت تقف أمامها رافضة دخول الطالبة لتلقي دروسها، الأمر الذي أثار غضب الأم، التي قالت إن مديرة المدرسة ترفض دخول ابنتها الفصل لتلقى دروسها العلمية، وتجبرها أيضًا على الالتحاق بنظام البكالوريا، دون رغبة منها في ذلك.

 

أم تشكو مديرة مدرسة لاجبار ابنتها على نظام البكالوريا، فيتو
وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رفضوا تصرف مديرة المدرسة في دخول الطالبة إلى فصلها، ومنعها من تلقي دروسها، وإجبار أي طالبة على الالتحاق بنظام البكالوريا، الذي أكدت الوزارة أنه اختياري بين الطلبة.  

وعلق البلوجر أحمد عبد الستار قائلًا: "ولية أمر طالبة في الثانوية العامة تتهم مديرة مدرسة بإجبار ابنتها الطالبة في مدرسة ثانوية بنات على دخول نظام البكالوريا.. الأمر يثير الغضب كيف يتم إجبار أي طالب على الدخول في نظام وهو اختياري". 

المطلوب تحقيق فوري من الوزير في الأمر 

وطالب البلوجر إيهاب سعيد بالتحقيق في الأمر، فقال: "المطلوب تحقيق فوري من وزير التربية والتعليم.. لأن الأمر ده يثير جدل حول نظام البكالوريا.. عيب قوي لازم تحقيق ليه يوصل الأمر هكذا.. هذه مديرة مدرسة ولم يتم وضعها لتجبر الطالبات على نظام لا يريده الطالب".

وعلق البلوجر أشرف النحال قائلًا: "وفى الخلفية على الحائط مكتوب.. الحرية شمس يجب أن تشرق فى كل نفس". 

وعبر البلوجر سليم فتحي قائلًا: "مديرة مدرسة تمنع الطالبات من دخول الفصول لإجبارهم على إختيار البكالوريا.. الأمر لا يجب السكوت عنه ويجب أن تكون هناك وقفه لذلك". 

وعلقت البلوجر إيمي خالد قائلة: "اكيد فيه حاجه والموضوع مش كامل.. من الممكن تكون الطالبة تأخرت والمديرة ترفض دخولها لتأخيرها، كان يجب على المديرة أن تعلق على ذلك". 

وبرغم انتشار المقطع بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يتسن لنا معرفة تفاصيل الواقعة، والسبب الحقيقي الذي دفع مديرة المدرسة لهذا التصرف، وحقيقة إجبار الطالبة على الالتحاق بنظام البكالوريا دون رغبة منها. 

فريق بحث لكشف ملابسات اعتداء وتنمر مديرة مدرسة على طالبين شقيقين في مدينة نصر

ولية أمر تعتدي على مديرة مدرسة بالمحلة الكبرى

