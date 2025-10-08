حبس عامل طعن زوجته بسلاح أبيض في الطالبية

أمرت نيابة الجيزة بحبس موظف متهم بالتعدي على زوجته بسلاح أبيض، وتسبب في إصابتها، لخلافات أسرية في الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهم بالتعدي على زوجته

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض سيدة لاعتداء داخل شقة الزوجية في الطالبية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن موظف اعتدى على زوجته بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابتها لخلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

