خارج الحدود

حماس: وفدنا أبدى مرونة كاملة في محادثات شرم الشيخ

حماس،فيتو

قالت حركة حماس: “إن وفدنا في شرم الشيخ قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق”.

وأوضحت الحركة، أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام تطبيق وقف إطلاق النار وتسري روح التفاؤل بين الجميع.

وتابعت حماس: المفاوضات ركزت على آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وتبادل الأسرى، كما تم تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها.

ووصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى شرم الشيخ في مصر، الأربعاء، للانخراط بالمفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما ذكر مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.

وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق، أن لقاءً جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، الثلاثاء، لمناقشة تقدم مفاوضات اتفاق غزة قبل أن يغادر مبعوثاه ويتكوف وكوشنر إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل ضغط يمارسه ترامب وفريقه بقوة من أجل أن يُنهي كلٌّ من إسرائيل وحركة حماس مفاوضاتهما في غضون أيام.

الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابية إنسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة جاريد كوشنر حركة حماس دونالد ترامب حماس ستيف ويتكوف

