العثور على جثة طفل فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء على جثة طفل بعد تغيبه، داخل جبانة الكرنك بمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل داخل جبانة الكرنك بمركز أبوتشت.

وأسفر ذلك عن العثور على جثة طايع.ح.م، 4 أعوام، مقيم قرية رفاعة بفرشوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

