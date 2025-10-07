الأربعاء 08 أكتوبر 2025
حارس بيراميدز يقترب من العودة لمنتخب مصر الأول قبل أمم إفريقيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، قال الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بنادي بيراميدز، اقترب كثيرا من العودة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال المرحلة القادمة.

وأكد سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية على شاشة أون سبورت، أن الأيام الماضية شهدت تواصل الجهاز الفني للمنتخب الأول مع أحمد الشناوي، تم خلاله الإشادة بالمستوى اللافت للحارس الدولي مع فريقه بيراميدز في المباريات المحلية والافريقية.

وأوضح زاهر، أن الجهاز الفني أكد للشناوي أنه سيكون له دور مع المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، ولكن التركيز حاليا منصب على مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو وحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 بأمريكا، مع فرص كبيرة لمشاركة الشناوي مع الفراعنة في بطولة أمم افريقيا بالمغرب في ديسمبر المقبل.

أحمد الشناوي، فيتو
أحمد الشناوي، فيتو

فيما يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي غدا الأربعاء في مباراة حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 

موعد مباراة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجيبوتي، في السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

تنقل مباراة مصر وجيبوتي مجانًا وحصريًا عبر قناة أون سبورت، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر سيف زاهر أحمد الشناوي بيراميدز جيبوتي غينيا بيساو كاس العالم 2026

