بسبب الإغلاق الحكومي، ترامب يهدد باستخدام قانون التمرد ضد ولايات أمريكية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام قانون التمرد، الذي يعد من القوانين النادرة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على خلفية الإغلاق الحكومي.

 

ترامب يهدد الديمقراطيين بسبب الإغلاق الحكومي 

ووصف ترامب  الديمقراطيين بأنهم متمردون مشيرا إلى أنه يشنون هجمات "كاميكازي" ضد البلاد بالإغلاق الحكومي.

ومن جانبه ذكر موقع "أكسيوس"  أن ترامب كرر فكرة استخدام قانون التمرد نادر الاستخدام لإرسال قوات فيدرالية إلى مدن ديمقراطية مثل شيكاغو وبورتلاند دون موافقة محلية.

وخلال كلمة اليوم الثلاثاء في المكتب البيضاوي قال ترامب: "هؤلاء الديمقراطيون يشبهون المتمردين، وسياساتهم سيئة جدا لبلدنا".

وأجاب عند سؤاله من قبل الصحفيين حول استخدام قانون التمرد: "شيكاغو مدينة عظيمة بها الكثير من الجريمة، وإذا لم يتمكن الحاكم من أداء المهمة، سنقوم نحن بها."

مع ذلك، يصر حاكم إلينوي جي بي بريتزكر على أنه لا حاجة لقوات عسكرية على أرض ولاية إلينوي، ووصف جهود ترامب بأنها "استعراض مفتعل".

ورفعت إلينوي دعوى قضائية يوم الاثنين لمنع إدارة ترامب من نشر الحرس الوطني في الولاية، بعد يوم واحد من منع قاضٍ فيدرالي ترامب للمرة الثانية من إرسال قوات إلى بورتلاند.

البيت الأبيض: تسريح العاملين وارد بسبب الإغلاق الحكومي

البيت الأبيض: الإغلاق الحكومي مستمر بسبب تعنت الديمقراطيين ويؤثر على ملايين الأمريكيين

 

