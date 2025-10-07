الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

دونالد ترامب عن اختيار باد باني لإحياء حفل Super Bowl: أمر سخيف للغاية

ترامب وباني، فيتو
ترامب وباني، فيتو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي اختيار المغني "باد باني"، لإحياء  حفل استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول ـ Super Bowl.

وقال دونالد ترامب، خلال ظهوره في برنامج "جريج كيلي ريبورتس" على قناة نيوز ماكس، عن اختيار باد باني لإحياء Super Bowl: "اختار اتحاد كرة القدم الأمريكية أرنب "باد باني" أو أيًا كان اسمه.. هذا الرجل الذي يكره شرطة الهجرة والجمارك، لا يحبك، يتهم كل ما لا يحبه بالعنصرية.. في الحقيقة، لم أسمع به من قبل.. لا أعرف من هو.. لا أعرف لماذا يفعلون ذلك.. إنه لأمرٌ جنوني.. ثم يُلقون باللوم على مُروّجٍ استعانوا به لجذب الترفيه - أعتقد أن هذا أمرٌ سخيفٌ للغاية".

باد باني يعلق على اختياره لإحياء حفل Super Bowl

تحدث المغني  باد باني، عن اختياره لإحياء حفل ما بين الشوطين Super Bowl، لعام 2026.

وقال باد باني في أول تصريح له: "ما أشعر به يتجاوز ذاتي.. إنه لمن سبقوني وركضوا مسافات طويلة لأتمكن من تسجيل هدف... هذا من أجل شعبي، وثقافتي، وتاريخنا.. سأتحدث إلى جدتي عن تقديمي عرض استراحة ما بين شوطي مباراة السوبر بول".

A silhouette of Bad Bunny sitting on a football goalpost at sunset on a beach with palm trees and ocean in the background. Text at the bottom reads "SUPER BOWL LX Apple Music HALFTIME SHOW".

رسميا، باد باني يحيي حفل Super Bowl لعام 2026 

أعلن رسميا دوري كرة القدم الأمريكية،  اختيار المغني باد باني، لتقديم حفل ما بين الشوطين Super Bowl، لعام 2026.

ونشر باد باني، مقطع فيديو قصيرا، وصلت مدته لـ ٢٦ ثانية، عبر صفحته الرسمية على موقع “إكس”، يتضمن إعلان اختياره لتقديم حفل Super Bowl.

وجاء ذلك الإعلان، بعد التقارير التي أفادت بفشل المفاوضات بين دوري كرة القدم الأمريكية، والنجمة تايلور سويفت، لتقديم حفل Super Bowl.

تفاصيل رفض دوري كرة القدم لشروط تايلور سويفت

في سياق متصل، أفادت تقارير صحفية، بأن تايلور سويفت، ودوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، تخليا عن مفاوضاتهما بشأن إحياء تايلور لحفل بطولة Super Bowl لعام ٢٠٢٦.

وذكرت التقارير، أن سبب توقف المفاوضات بين دوري كرة القدم الأمريكية والنجمة تايلور سويفت، يعود إلى رفض الدوري تلبية مطالب تايلور سويفت.

ووفقًا للتقارير، أن تايلور طالبت بحقوق البث الإعلامي لحفل Super Bowl، وبأنها ستتمكن من الترويج لمشاريعها خلال الحدث، وهو ما رفضته إدارة الدوري الأمريكي.

كندرك لمار يحقق رقمًا قياسيًّا في مشاهدات الـ Super Bowl

وحقق مغني الراب الشهير، كندرك لمار رقمًا قياسيًّا جديدًا، في مشاهدات الـ Super Bowl، بـ 133.5 مليون مشاهدة.

وتجاوز كندريك لمار، مشاهدات  مايكل جاكسون، في عرض  Super Bowl، والذي سجل 133.4 مليون مشاهد في عام 1993.

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl

وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

السوبر بول الأمريكي 

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

