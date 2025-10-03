صحيفة عبرية: مسؤول قطري رفيع حضر مكالمة اعتذار نتنياهو

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مسؤولا قطريا كبيرا كان حاضرا في "مكالمة الاعتذار" في البيت الأبيض.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه "خلال مكالمة الاعتذار بين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتي جرت يوم الاثنين الماضي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، كان حاضرا أيضا مسؤول قطري رفيع المستوى".

وأضافت: “هذا المسؤول هو علي الذوادي، وهو دبلوماسي رفيع المستوى في قطر، ويتمتع بصلاحيات وزير”.

ووفقا للتقارير فإن الذوادي، قد التقى نتنياهو شخصيا في نهاية المكالمة".

لكن الصحيفة نقلت عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل تأكيده "حضور الذوادي فقط خلال المكالمة الهاتفية" ونفيه لقاء نتنياهو.

الصحيفة العبرية، نقلت تقريرا لأحمد فؤاد الخطيب وهو مدون عبر منصة "إكس" من غزة يقيم في الولايات المتحدة ويعارض حماس، زعم فيه أن الذوادي ونتنياهو ناقشا بعد الاعتذار الخطوات التالية بشأن قطاع غزة، وحماس، والتنسيق بشأن غزة، واستعادة العلاقات بين إسرائيل وقطر، وقضايا أخرى.

Israel's Netanyahu's office was forced to confirm what I claimed yesterday: Ali Al Thawadi, a Qatari "Minister" and corrupt "fixer" involved in numerous shady deals & influence peddling for Doha, was present at the White House when Bibi apologized to Qatarhttps://t.co/PUNMcUZgf5 — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) October 3, 2025

وكان نتنياهو اعتذر لرئيس الوزراء القطري في مكالمة أجراها من البيت الأبيض، عن مقتل رجل الأمن القطري وعن انتهاك السيادة القطرية.

وقال نتنياهو لآل ثاني، وكان الرئيس دونالد ترامب إلى جانبه: "أؤكد لكم أن حماس كانت المستهدفة، وليس القطريين. كما أؤكد لكم أن إسرائيل لا تنوي انتهاك سيادتكم مجددا في المستقبل".

وعقب ذلك، وقع ترامب أمرا رئاسيا نص على أن الولايات المتحدة ستعتبر "أي هجوم مسلح على أراضي قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية" "تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة".

ووفقا للأمر، في حال وقوع هجوم على قطر، ستتخذ الولايات المتحدة "جميع الوسائل القانونية والمناسبة - الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية - لحماية مصالح الولايات المتحدة وقطر واستعادة السلام والاستقرار".

