رغم عرض وتهديد ترامب، الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة

صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مشروع قانون تمويل الحكومة الذي قدمه الديمقراطيون، والذي تضمن أحكامًا متعلقة بالرعاية الصحية.

وجاءت نتيجة التصويت 50 صوتًا مقابل 45.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إقرار مشروع قانون اقترحه الديمقراطيون لاستعادة التمويل الحكومي وإنهاء الإغلاق المستمر. وفق قناة "إي بي سي".



وكان من المفترض أن يؤدي التصويت، إذا نجح، إلى بدء النظر في مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، بما في ذلك تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية.

وصوت أقل من 60 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، مما حال دون تجاوزه عقبة إجرائية. في اليوم نفسه، سينظر أعضاء مجلس الشيوخ في مشروع قانون جمهوري مماثل من شأنه إعادة فتح الوكالات الفيدرالية مؤقتًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه سعيد بالعمل مع الديمقراطيين بشأن سياسة الرعاية الصحية، ولكن يجب أن ينتهي الإغلاق الحكومي أوَّلًا.



وهدد ترامب بتسريح أعداد كبيرة من موظفي الحكومة، بدلًا من منحهم إجازات مؤقتة كما في كل إغلاق حكومي سابق على مر السنين.

ويتمسك الجمهوريون بمواقفهم، حيث طلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من أعضاء المجلس عدم الحضور إلى الكونجرس حتى يرضخ الديمقراطيون، في المقابل، اعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز أن الجمهوريين يعرقلون أي أمل في المفاوضات.

