ترامب: مستشار بايدن الخاص تنصت على مكالمات أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن المستشار الخاص السابق جاك سميث قام بمراقبة مكالمات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في إطار التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.



وكانت قناة فوكس نيوز قد ذكرت في وقت سابق، استنادًا إلى وثيقة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن سميث، الذي تولى التحقيق في قضايا ترامب بعد تعيينه خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، راقب الاتصالات الشخصية والمكالمات الهاتفية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم ليندسي جراهام.

قال ترامب في مقابلة مع قناة نيوزماكس، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان على علم بهذه الأنشطة: "نعم، كنت أعلم بذلك منذ فترة. جاك سميث كان شخصا فاسدا، ورجلا سيئا جدا، وكان دائمًا يتجاوز الحدود."



ومنذ نوفمبر 2022، قاد سميث التحقيقات ضد ترامب، بما في ذلك قضية حيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني ومحاولة قلب نتائج انتخابات 2020.



وتم إسقاط التحقيقات بعد فوز ترامب في الانتخابات، إذ لا يمكن محاسبة رئيس الدولة أثناء توليه المنصب.

وفي يناير الماضي، قدم سميث استقالته رسميًا قبل تنصيب ترامب.

يُذكر أن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي منتخب يخضع لتحقيقات جنائية ويُدان في إحدى القضايا، حيث صدر بحقه حكم بـ"الإفراج غير المشروط".

وفي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ما أدى إلى موجة من الاعتقالات ومحاولة لعزله لاحقًا.

وبعد تنصيبه في 2025، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًّا بالعفو عن نحو 1500 شخص ممن أُدينوا في قضية الاقتحام، متعهدًا بدعوتهم إلى البيت الأبيض.

