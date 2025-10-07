وفد منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع انتظام سير العملية التعليمية

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، يرافقه كل من الدكتور إيهاب البيلي، مدير عام التعليم الابتدائي، والدكتور محمد الجوهري، من الإدارة العامة للجودة بقطاع المعاهد الأزهرية.

ياتى ذلك في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة العملية التعليمة وترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي،

وكان في استقبالهم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، حيث جاءت الزيارة لمتابعة العملية التعليمية والتأكيد على تهيئة المعاهد المرشحة للجودة تمهيدًا للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

شملت الجولة عددًا من المعاهد، من بينها: معهد سموحة الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات سموحة الإعدادي الثانوي النموذجي، ومعهد همام عبد الجواد الابتدائي التابع لإدارة العامرية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها لمعايير الجودة في الجوانب التعليمية والإدارية والبيئية.

وتفقد الوفد خلال الزيارة القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات وأماكن الأنشطة، واطلع على خطط التحسين وسجلات الجودة ونماذج التقويم الذاتي. كما تضمنت الجولة متابعة عوامل الأمن والسلامة داخل المعاهد، ومن أبرزها التزام المعاهد بتسليم الكتب الدراسية، وجاهزية مخارج الطوارئ وسلامة مسارات الإخلاء، وتوافر طفايات الحريق وصلاحيتها للاستخدام، والتأكيد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والنظافة العامة.



وتوافر البيئة المعهدية المناسبة للعملية التعليمية الآمنة وسلامتها، وصيانة الأسوار والأبواب وتوافر إجراءات تأمين الطلاب أثناء اليوم الدراسي، ومراعاة اشتراطات السلامة الكهربائية داخل المعامل والفصول.

وخلال الزيارة، أثنى الدكتور أحمد الشرقاوي على مستوى الأداء والحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مؤكدًا أن تحقيق الاعتماد لا يتوقف عند استيفاء الملفات، بل يمتد إلى تحقيق معايير الأمان والتميز في الأداء الفعلي.

من جانبه، وجّه الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الشكر لفِرق العمل بالمعاهد على جهودهم الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن منطقة الإسكندرية الأزهرية تواصل دعمها الكامل لكل معهد يسعى نحو الاعتماد، إيمانًا بأن الجودة الحقيقية تبدأ من بيئة معهدية آمنة تُحقق نواتج تعلم فاعلة ومستدامة.

