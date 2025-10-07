الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

محمد هنيدي يعلن خوض سباق رمضان بمسلسل من تأليف يوسف معاطي

محمد هنيدي ويوسف
محمد هنيدي ويوسف معاطي

أعلن الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه سيخوض سباق دراما رمضان القادم بمسلسل من تأليف يوسف معاطي.

وكتب هنيدي:"عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (عابدين) بإذن الله.

وكان النجم محمد هنيدي، قد علق على قرار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض المقبل واستبعاد نجوم الفن المصري بشكل كامل.

 

الفنان محمد هنيدي


وعن هذا القرار كتب هنيدي عبر موقع “إكس”: “شهادة حق، من خمس سنين، مع بداية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كنا أول مسرحية مصرية تُعرض في المواسم الترفيهية، بعدها اتعملت عشرات المسرحيات وآلاف الحفلات، وكل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص، فيه تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات.. دلوقتي المملكة أعلنت إنها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات، وواجب علي أن أحترم قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة أنا ونجوم وعاملين كتير جدًّا، ودايمًا الود هيبقى موصول، شكرا المملكة العربية السعودية، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ، وبالتوفيق”.

 

 

