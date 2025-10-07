الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
حبس مزارع ضبط بحوزته 533 قطعة أثرية في بني سويف

أمرت النيابة العامة بحبس مزارع ضبط بحوزته عدد كبير من القطع الأثرية داخل مسكنه، بقصد الاتجار بها في بني سويف 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وتشكيل لجنة أثرية للمعاينة والفحص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، حيازة  أحد المزارعين المقيمين بدائرة مركز ببا  لقطع أثرية بقصد بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على 533 قطعة أثرية متنوعة تشمل تماثيل وتمائم وعملات معدنية.


وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، مشيرًا إلى أنه حصل عليها من أعمال حفر وتنقيب غير مشروع بإحدى المناطق الأثرية ببني سويف.

النيابة العامة القطع الاثرية بني سويف الإدارة العامة لشرطة السياحة

