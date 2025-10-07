باسم يوسف يكشف أحد أسرار عودته للشاشة المصرية مجددًا

قال الإعلامي باسم يوسف:"الكوميديا زي الأوبن بوفيه، فيها كذا أكلة وكذا طعم وكذا ذوق، اللي بيضحك في الكوميديا الجنس والدين والسياسة، لما طلعت في البرنامج كنا بنعمل إيحاء، لو فهمته يبقى صايع، لو مفهمتوش يبقى مؤدب، فيه العرض تنبسط وأنا بعمل اللون اللي يناسبني."

باسم يوسف: طارق نور كلمة السر في العودة للشاشة المصرية مجددًا

وأشار خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه أحمد سالم بقناة “أون” إلى أن ظهوره على التلفزيون المصري جاء نتيجة صداقته مع طارق نور، الذي دعمه ليظهر ويشارك محتواه، موضحا:"طارق نور قال لي: اطلع اتكلم في المواضيع اللي بتحكيها، يمكن الكلام يفيد حد ويفرق مع حد".

المؤثرون ونقل الرسائل العالمية

وتحدث باسم يوسف عن دور المؤثرين في نقل رسائل للقضايا العالمية، مثل القضية الفلسطينية:"العصر الحالي عصر المؤثرين، يمكن فيه انفصال بين الناس اللي عايشة في مصر وما بين اللي بيحصل في أمريكا، الغرب بيحاول يشوه صورتنا من خلال الإعلام والأفلام، وما يحدث في الإعلام الغربي صدمتنا بعد 7 أكتوبر مختلفة عن الصدمة في الشرق الأوسط."

وأضاف تحليله للسيطرة الكبرى في أمريكا:"أمريكا مش بس الحكومة أو الرئيس، لكن شركات السلاح والإعلام والفلوس هي اللي بتحكم، أجيال من العرب والمسلمين للأسف فلوسهم بتمول ماكنة أمريكا، والمعاملات البنكية والطائرات والسوشيال ميديا كلها جزء من الماكينة، وإحنا بصورة أو بأخرى مبلوعين فيها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.