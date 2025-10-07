بيقولوا عليك أراجوز؟ رد غير متوقع من باسم يوسف

قال الإعلامي الساخر باسم يوسف: "الناس اللي بتقول عليا أراجوز مش بتضايقني، أنا واحد أراجوز بيتدفع لي فلوس كتير علشان أضحك الناس حد يطول إنه يبقى أراجوز ويضحك الناس”.

باسم يوسف وأبواب هوليوود

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم بقناة “أون” أنه رغم طموحه في هوليوود، اكتشف أن الأمور لم تسر كما توقع: “روحت أمريكا كنت فاكر إن أبواب هوليوود هتتفتح لي، وبعدين اكتشفت إني ولا حاجة، وكل مرة افتكرت فيها إني هبقى كويس لقيت نفسي مش وقتي ولكن بعد كده بدأت أتعامل مع الأمور”.

وتحدث عن تحديات فترة كوفيد، حيث قضى وقتًا في ولايات وقرى بعيدة لممارسة عمله، واجه خلالها ظروفًا صعبة وغير مألوفة.

موقفه من القضية الفلسطينية

وأشار الإعلامي باسم يوسف إلى أن القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة له، وتابع فيه ناس أفنت حياتها في الدفاع عن فلسطين ولم تأخذ جزء من الزخم بتاعي في مقابلتي وهذا مش عدل، لإن أنا مجيش جنبهم حاجة”.

