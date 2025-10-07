باسم يوسف ساخرًا: أجري 22 مليون دولار لأي حد عايزني في برنامج أو طهور

قال الإعلامي باسم يوسف: "بقالي سنين محطتش إيدي على عيان، وفقدت الحق إنه يتقال لي دكتور، لكن سعيد جدًا إني رجعت للشاشة".

الشائعات والمبالغات المالية

وتحدث باسم يوسف، خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم، المذاع على قناة “أون”، عن الشائعات التي لاحقته طوال السنوات الماضية، من اتهامات بالحصول على أموال ضخمة وتمويلات خارجية، قائلًا: "بيطلع عليّا شائعات إني واخد فلوس قد كده وده بيهدد جوازي، وبيقولوا إنّي عميل لأجهزة مخابرات!".

ورد بسخرية معتادة: "يا جماعة سعري 22 مليون دولار لأي حد عايزني في برنامج، أو عيد ميلاد، أو حتى طهور!".

استغراب الضجة الإعلامية

أكمل باسم يوسف حديثه عن الدوشة المستمرة المحيطة به قائلًا: "أنا شخص مستاهلش كل الضجة دي.. مش عارف على مين عاملين الدوشة دي كلها!".

