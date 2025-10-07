باسم يوسف: مبسوط بالعودة لشاشة ON بعد 14 سنة والشائعات المستمرة تزعجني

قال الإعلامي باسم يوسف:"مبسوط جدًا بالظهور على شاشة أون بعد 14 سنة.. والحقيقة بالنسبة للقب دكتور، فأنا فقدت الحق إن يتقال لي دكتور، وفقدت الأهلية من زمان جدًا، لأني بعيد عن ممارسة المهنة".

إشاعات مستمرة تهدد جوازه

وأوضح يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم بقناة “ON” أن ظهوره على التلفزيون يرافقه شائعات مستمرة حول حصوله على مبالغ مالية ضخمة أو تمويلات من جهات خارجية وداخلية، قائلًا:"مشكلتي كل أما أطلع على الشاشة أو أي برنامج، الاشاعات بتطلع عليا إني واخد فلوس قد كده وده بيهدد جوازي، وناس تانية تقول عميل لأجهزة مخابرات "

الناس تدفع من أجل التسلية

وأضاف الإعلامي باسم يوسف تعليقًا على هذه الضجة:"الناس عايزة تتسلى ومستعدة تدفع فلوسها، تماما زي ما بيدفعوا تذكرة مباراة كورة أو فيلم، إحنا في الآخر سلع والناس بتروح للي بيسليها."

