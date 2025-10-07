يركز على دمج قسد بالجيش، تفاصيل لقاء وزيري الخارجية السوري والتركي غدا الأربعاء

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقال تطرق إلى اللقاء المرتقب غدا الأربعاء بين وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان، يركز على دمج قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” بالجيش السوري.

دمج قوات قسد بالجيش السوري

وجاء في مقال صحيفة معاريف أنه من المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية تركيا وسوريا غدًا (الأربعاء) لمناقشة التطورات الإقليمية.

لقاء وزيري الخارجية التركي والسوري

وبحسب تقارير تناولتها وسائل الإعلام التركية، سيركز الاجتماع على الجهود المشتركة السورية-التركية لدمج القوات الكردية في الجيش السوري تحت نظام الرئيس السوري أحمد الشرع.

و أرسلت أنقرة في الأيام الأخيرة رسائل إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مفادها أنها قد تشن عملا عسكريا ضدهم إذا لم ينضموا إلى الجيش السوري الجديد ويتوقفوا عن التمرد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوار السوري-التركي يأتي "في إطار التعاون الوثيق بين البلدين"

و ويُعد دمج القوات الكردية في الجيش السوري مصلحة مشتركة للبلدين: من جهة، تريد تركيا تحييد القوات الكردية المسلحة التي تعمل بشكل مستقل وتعتبرها تهديدا بسبب صلتها بالأقلية الكردية في تركيا. ومن جهة أخرى، ترغب سوريا في تصفية الجيوب المستقلة داخل أراضيها".

