ضبط ومصادرة 51 جهاز صوت في حملات لمواجهة التلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم جهود مركزي السنبلاوين وبلقاس، في التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 51 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

رفع أي إشغالات في الحال والتصدي بمكبرات الصوت بالشوارع

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور والتسبب في معاناة المواطنين، كما أكد على رفع أي إشغالات في الحال، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع السنبلاوين

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بإشراف إدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإنارة والمواقف وشئون البيئة والإدارات المعنية، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 5 جهاز بازوكا صغير، 13 سماعات داخل تابلوهات خشب، 20 سماعة صوت، جهاز mp3.

ضبط ومصادرة 11 جهاز بازوكا بشوارع بلقاس

وفي مركز بلقاس، تابعت غادة الحمادي رئيس المدينة، حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والإدارات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 11 جهاز بازوكا بشوارع المدينة، طقم صوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

