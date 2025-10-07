الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
محافظات

إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية بتعليم الإسكندرية

انعقدت اليوم الثلاثاء اللجنة المشكلة بقرار الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والتي يترأسها الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية (مدير مدرسة، وكيل مدرسة) ممن تنطبق عليهم الشروط بتنسيق التعليم العام وتنسيق الخدمات وتنسيق التعليم الفني وفق القانون 155 وتعديلاته طبقا للإعلان المعلن على بوابة الوظائف الإشرافية فى 27 من يوليو 2025، وذلك بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بعقد لجنة التجديد للوظائف الإشرافية (مدير مدرسة، وكيل مدرسة).

وأكّد مدير المديرية أهمية دور مدير المدرسة ووكيل المدرسة في دعم وتطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم الفني للمعلمين بصفة مستمرة على رأس العمل، فيما ركّز مع مديري ووكلاء المدارس على بذل وافر الجهد لتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 بتوفير قاعات مناسبة للمجموعات ووسائل تعليمية وتكنولوجية تواكب منظومة تطوير التعليم، وكذلك مشرفين ومنظمين لتوفير بيئة آمنة لأبنائنا.

واستمعت اللجنة لمقترحات وكلاء المدارس ومدراء المدارس للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعظيم الاستفادة بالمحتوى الرقمي الذي أعدته الوزارة على منصتها الرقمية وبناء وتنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة ومواكبة التحول الرقمي والعمل علي تنشئة جيل واعٍ مبتكر مُحب لوطنه قادر على العطاء مواكب لسوق العمل المحلي والعالمي.

