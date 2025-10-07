مسئول أممي: أوتشا يخصص 9 ملايين دولار لتأمين الوقود للخدمات الأساسية في غزة

أكد منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ توم فليتشر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، خصص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ لضمان إمدادات كافية من الوقود للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية فى قطاع غزة.

تراجع الغارات الإسرائيلية الجوية

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن مكتب "أوتشا" أشار إلى أنه رغم تراجع الغارات الإسرائيلية الجوية في الأيام الأخيرة في غزة، إلا أن إسرائيل استمرت في القصف وإطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 96 آخرين.

وأشار "أوتشا" إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية وتنقلها عبر القطاع، مضيفا أنه بالأمس، تم تسهيل 8 مهمات تطلبت التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، فيما تم رفض 6 مهمات أخرى، واضطر المنظمون إلى إلغاء 5 منها.

برنامج الأغذية العالمى

وفي دير البلح وخان يونس، تمكن برنامج الأغذية العالمى من توصيل دقيق القمح إلى المخابز هذا الشهر. وتعمل المخابز حاليا لمدة تصل إلى 22 ساعة يوميا، وتنتج حوالي 100 ألف ربطة خبز في اليوم.

وقال المكتب: إن الشركاء في المجال الإنساني جهزوا ووزعوا 885 ألف وجبة عبر 167 مطبخا في جميع أنحاء غزة.. أما في الشمال، فلا يعمل سوى 12 مطبخا.. ويتشارك كل ثلاثة أطفال حضانة واحدة في مجمع ناصر الطبي، مما يزيد مخاطر الإصابة بالعدوى والأمراض.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”: إن "عمال الإغاثة يبذلون قصارى جهدهم لخدمة أعداد كبيرة من الناس القادمين من الشمال إلى الجنوب، مضيفا أن شركاء الأمم المتحدة الذين يقدمون الدعم الغذائي زادوا عدد نقاط الخدمة التي يديرونها في الجنوب من 96 إلى 118 نقطة، منذ الأسبوع الماضي.

إعلان مدينة غزة

وقال "دوجاريك": إن مواقع النزوح والملاجئ في الجنوب تعاني من الاكتظاظ، مما يدفع بعض العائلات إلى البقاء في مواقع مكبات النفايات، مثل مخيم الأمل، حيث نصبت حوالي 70 خيمة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن نازحين آخرين يحاولون العودة للشمال، على الرغم من إعلان مدينة غزة "منطقة قتال خطرة"، ومنع أي تحرك باتجاه الشمال، وقال: "نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات على نطاق واسع بمجرد أن تسمح الظروف بهذا".

