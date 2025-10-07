الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: إطلاق صاروخ من شمال غزة على إسرائيل تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أن صاروخًا أُطلق من شمال قطاع غزة وسقط داخل إحدى مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث السابع من أكتوبر عام 2023.

 صفارات الإنذار دوت مرتين في مستوطنة نتيف هعسراه الحدودية

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان، أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت مرتين في مستوطنة نتيف هعسراه الحدودية مع القطاع، مشيرًا إلى أن الإنذار الثاني كان نتيجة إنذار كاذب.

سقوط صاروخ في منطقة مفتوح

وأضاف البيان أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بالقرب من المستوطنة دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، أكد الجيش مجددًا أن صفارات الإنذار التي سُمعت للمرة الثانية في المنطقة كانت إنذارًا كاذبًا، ولم تُسجل أي إصابات.

