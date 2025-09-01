الإثنين 01 سبتمبر 2025
انطلاق معسكر منتخب مواليد 2007 استعدادًا لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا

معسكر منتخب مصر مواليد
معسكر منتخب مصر مواليد 2007، فيتو

انطلق، اليوم الإثنين، معسكر منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة مديره الفني وائل رياض، استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لـأمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها بالعام 2027 

وخاض منتخب مصر مواليد 2007 مرانه الأول على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر 

قائمة منتخب مصر مواليد 2007

أعلن وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول فى معسكر في الفترة من 1 حتى 6 سبتمبر المقبل ضمن برنامج الإعداد لتصفيات أمم أفريقيا التي تقام العام المقبل.

ويسعى جهاز منتخب مصر بقيادة وائل رياض المدير الفني إلى الاستقرار على أفضل العناصر التي تمثل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

انتقاء أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2007 خلال هذه المرحلة لاختبار وتقييم اللاعبين، وانتقاء العناصر القادرة على تمثيل مصر بشكل جيد والتأهل لبطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة بالعام 2027، ثم تحقيق الهدف الأهم وهو الصعود لكأس العالم للشباب 2027.

