الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجلاء بدر: حياتي مليئة بأزمات الثقة والخذلان، وتعرضت للخيانة

الفنانة نجلاء بدر،
الفنانة نجلاء بدر، فيتو

على غرار عملها الأخير “أزمة ثقة” الذي أبدعت في تقديمه الفنانة نجلاء بدر، أكدت أن حياتها الشخصية مليئة بأزمات الثقة والخذلان، وليس موقفا واحدا فقط، وكل شخص توجد في حياته أزمات ثقة والحياة مراحل وتعلم في كل شىء، وأنا فعلا تعلمت كثيرا  في حياتى من أزمات الثقة التي تعرضت لها.

وأضافت في تصريحات لـ"فيتو": تعرضت للخيانة في حياتي، وكان ردى الوحيد هو الانسحاب، ولا أعترف  بالعتاب نهائيًا، لأن الشخص  الذى يخون  لا يصح معه العتاب، وأنا لا أغفر الخيانة، وهي أصبحت في الفعل الماضي، وأفضل أن أداوى جرحي فقط كي أعود كما كنت في البداية، وأبعد عن أخطائي السابقة.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل “أزمة ثقة”

 وانطلق عرض حلقات مسلسل "أزمة ثقة" مؤخرا على قناة ON، ويعرض المسلسل كذلك عبر منصة Watch It.  

والمسلسل ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق، حيث تنطلق القصة بتورط عدد من الأبطال في جريمة قتل، وتتوالى بعدها سلسلة من الأحداث المعقدة التي  يحركها المال والصراعات العائلية.  

وفيما يخص أبطال مسلسل "أزمة ثقة"، فإن العمل يشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر وهاني عادل، كل من: ملك أحمد زاهر، تامر فرج، إيهاب فهمي، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، وآخرون، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل عبد الحميد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجلاء بدر أزمة ثقة مسلسل أزمة ثقة اخبار الفن منة فضالي ملك احمد زاهر

مواد متعلقة

منة فضالي: غير راضية عن نهاية مسلسل أزمة ثقة

نجلاء بدر: لدي سيناريوهات لرمضان القادم ولم أستقر على أحدها

نجلاء بدر: ضريت نفسي بالحقن الفيلر وجوزي راضي بيا على أي حاجة

الأكثر قراءة

رسميا، الأهلي يعلن تعيين الدنماركي ياس سوروب مديرا فنيا للفريق

الأهلي يستعد لتنصيب ياس سوروب مديرا فنيا جديدا للفريق

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

15 رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين

غموض مدروس، سر إخفاء حزب النور أسماء مرشحيه في انتخابات النواب 2025

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads