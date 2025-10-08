نجلاء بدر: حياتي مليئة بأزمات الثقة والخذلان، وتعرضت للخيانة

على غرار عملها الأخير “أزمة ثقة” الذي أبدعت في تقديمه الفنانة نجلاء بدر، أكدت أن حياتها الشخصية مليئة بأزمات الثقة والخذلان، وليس موقفا واحدا فقط، وكل شخص توجد في حياته أزمات ثقة والحياة مراحل وتعلم في كل شىء، وأنا فعلا تعلمت كثيرا في حياتى من أزمات الثقة التي تعرضت لها.

وأضافت في تصريحات لـ"فيتو": تعرضت للخيانة في حياتي، وكان ردى الوحيد هو الانسحاب، ولا أعترف بالعتاب نهائيًا، لأن الشخص الذى يخون لا يصح معه العتاب، وأنا لا أغفر الخيانة، وهي أصبحت في الفعل الماضي، وأفضل أن أداوى جرحي فقط كي أعود كما كنت في البداية، وأبعد عن أخطائي السابقة.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل “أزمة ثقة”

وانطلق عرض حلقات مسلسل "أزمة ثقة" مؤخرا على قناة ON، ويعرض المسلسل كذلك عبر منصة Watch It.

والمسلسل ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث إنه مكون من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في أجواء من الإثارة والتشويق، حيث تنطلق القصة بتورط عدد من الأبطال في جريمة قتل، وتتوالى بعدها سلسلة من الأحداث المعقدة التي يحركها المال والصراعات العائلية.

وفيما يخص أبطال مسلسل "أزمة ثقة"، فإن العمل يشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر وهاني عادل، كل من: ملك أحمد زاهر، تامر فرج، إيهاب فهمي، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، وآخرون، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل عبد الحميد.

