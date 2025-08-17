الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل "أزمة ثقة" على ON

هاني عادل بطل مسلسل
هاني عادل بطل مسلسل أزمة ثقة، فيتو

تعرض قناة "ON" حصريًا على شاشتها بداية من يوم الأحد المقبل 24 أغسطس، مسلسل "أزمة ثقة"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.  

 

مسلسل أزمة ثقة

 

مسلسل "أزمة ثقة" من بطولة النجم هاني عادل ونجلاء بدر، وملك أحمد زاهر، وهاجر الشرنوبي، وتامر فرج، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي، وآخرين، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أحداث مسلسل أزمة ثقة

 

المسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل يتورط فيها الأبطال، ويحاولون الفرار من تبعاتها، لتتصاعد الأحداث في صراع عائلي بسبب المال والخلافات بين الأشقاء، وكيف تتسبب هذه الخلافات في فقدان الثقة بين أفراد العائلة الواحدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل أزمة ثقة أبطال مسلسل أزمة ثقة قناة ON موعد عرض مسلسل أزمة ثقة

مواد متعلقة

الفنان محمد مهران ينضم لأبطال مسلسل "بنج كلي"

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads