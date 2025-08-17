موعد عرض مسلسل "أزمة ثقة" على ON

تعرض قناة "ON" حصريًا على شاشتها بداية من يوم الأحد المقبل 24 أغسطس، مسلسل "أزمة ثقة"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.

مسلسل أزمة ثقة

مسلسل "أزمة ثقة" من بطولة النجم هاني عادل ونجلاء بدر، وملك أحمد زاهر، وهاجر الشرنوبي، وتامر فرج، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي، وآخرين، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أحداث مسلسل أزمة ثقة

المسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول جريمة قتل يتورط فيها الأبطال، ويحاولون الفرار من تبعاتها، لتتصاعد الأحداث في صراع عائلي بسبب المال والخلافات بين الأشقاء، وكيف تتسبب هذه الخلافات في فقدان الثقة بين أفراد العائلة الواحدة.

