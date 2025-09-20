نجلاء بدر: لدي سيناريوهات لرمضان القادم ولم أستقر على أحدها

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها حاليًا تقرأ أكثر من سيناريو خاص بالسباق الرمضاني لعام 2026، ولكنها لم تستقر على أحدها حتى الآن.

وأضافت في تصريحات لـ"فيتو" أنها لا تحب أن تعلن عن أعمالها الا بعد إمضاء التعاقد عليه، كي يكون العمل علي أرض الواقع.

وكانت الفنانة نجلاء بدر، أكدت قبل اليوم، أنها تعرضت لإضرار في بشرتها في وقت ما، بسبب الحقن الفيلر وتطلب الأمر التدخل الجراحي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “Arab wood”: "أنا ضريت نفسي في وقت من الأوقات بحقن فيلر، ودا ضر بشرتي جامد، ومكنش ينفع تتعالج غير بجراحة، وهو كان قرار شخصي وزوجي راضي بيا في أي حالة".

من ناحية أخرى، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

وقالت الفنانة نجلاء بدر: “بيني وبين المخرج وائل فهمي عبد الحميد صداقة، وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي ومتربية في منزلهم، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة... وتعاونت معه فنيا منذ أيام دراستي في المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على أزمة ثقة”.

وتابعت نجلاء بدر: “استمتعت جدًّا بالشخصية وبأحداث العمل الذي دارت في إطار من التشويق.. والدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تجسيد مثل هذه الأدوار”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.