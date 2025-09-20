السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجلاء بدر: لدي سيناريوهات لرمضان القادم ولم أستقر على أحدها

نجلاء بدر، فيتو
نجلاء بدر، فيتو

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها حاليًا تقرأ أكثر من سيناريو خاص بالسباق الرمضاني لعام 2026، ولكنها لم تستقر على أحدها حتى الآن.

وأضافت في تصريحات لـ"فيتو" أنها لا تحب أن تعلن عن أعمالها الا بعد إمضاء التعاقد عليه، كي يكون العمل  علي أرض الواقع.

وكانت الفنانة نجلاء بدر، أكدت قبل اليوم، أنها تعرضت لإضرار في بشرتها في وقت ما، بسبب الحقن الفيلر وتطلب الأمر التدخل الجراحي.  

وأضافت خلال لقائها في برنامج “Arab wood”: "أنا ضريت نفسي في وقت من الأوقات بحقن فيلر،  ودا ضر بشرتي جامد، ومكنش ينفع تتعالج غير بجراحة، وهو كان قرار شخصي وزوجي راضي بيا في أي حالة".

من ناحية أخرى، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

وقالت الفنانة نجلاء بدر: “بيني وبين المخرج وائل فهمي عبد الحميد صداقة، وأعرفه جيدًا على المستوى الشخصي ومتربية في منزلهم، وهو مخرج متميز وصديق منذ فترة طويلة... وتعاونت معه فنيا منذ أيام دراستي في المعهد، وفور قراءة الورق وافقت على أزمة ثقة”.

وتابعت نجلاء بدر: “استمتعت جدًّا بالشخصية وبأحداث العمل الذي دارت في إطار من التشويق.. والدراما التي كتبت كانت تمثل الأعماق الداخلية للنفس الإنسانية، وأنا أحب تجسيد مثل هذه الأدوار”.

نجلاء بدر أزمة ثقة مسلسلات رمضان 2026

