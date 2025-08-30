مصر تسجل أعلى معدل ولادات قيصرية في العالم بـ 72%

كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في معدلات الولادة القيصرية بنسبة بلغت 72% من إجمالي الولادات، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تتجاوز بكثير المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

النسبة المثالية عالميًا

وأوضحت الألفي، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة العالمية حددت النسبة المثلى للولادات القيصرية بين 10% و15% فقط، مؤكدة أن تجاوز هذه النسبة أو انخفاضها عن المعدل المحدد قد يؤدي إلى مضاعفات صحية غير ضرورية للأطفال والأمهات.

الولادة الطبيعية الأفضل

وشددت نائب الوزير على أن الولادة الطبيعية تظل الخيار الأفضل للحالات المستقرة صحيًا، قائلة: «ربنا خلق للطفل مجرى لـ الولادة الطبيعية، وموعد الولادة يتم تحديده إلهيًا، وليس بقرار بشري». وأضافت أن الولادة القيصرية لها دواعي طبية محددة فقط، مثل تعرض الجنين للخطر أو وجود مشاكل صحية لدى الأم، وفي هذه الحالات تكون الجراحة ضرورة لحماية الطرفين.

مضاعفات صحية مقلقة

ولفتت الألفي إلى أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر انعكس على زيادة المضاعفات الصحية لدى السيدات والأطفال، مؤكدة أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات واضحة للحد من الظاهرة، بعد أن باتت نتائجها الصحية مثيرة للقلق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.