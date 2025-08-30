السبت 30 أغسطس 2025
أخبار مصر

مصر تسجل أعلى معدل ولادات قيصرية في العالم بـ 72%

الولادة القيصرية،
الولادة القيصرية، فيتو
كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في معدلات الولادة القيصرية بنسبة بلغت 72% من إجمالي الولادات، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تتجاوز بكثير المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

النسبة المثالية عالميًا

وأوضحت الألفي، خلال مداخلة  بقناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة الصحة العالمية حددت النسبة المثلى للولادات القيصرية بين 10% و15% فقط، مؤكدة أن تجاوز هذه النسبة أو انخفاضها عن المعدل المحدد قد يؤدي إلى مضاعفات صحية غير ضرورية للأطفال والأمهات.

الولادة الطبيعية الأفضل

وشددت نائب الوزير على أن الولادة الطبيعية تظل الخيار الأفضل للحالات المستقرة صحيًا، قائلة: «ربنا خلق للطفل مجرى لـ الولادة الطبيعية، وموعد الولادة يتم تحديده إلهيًا، وليس بقرار بشري». وأضافت أن الولادة القيصرية لها دواعي طبية محددة فقط، مثل تعرض الجنين للخطر أو وجود مشاكل صحية لدى الأم، وفي هذه الحالات تكون الجراحة ضرورة لحماية الطرفين.

مضاعفات صحية مقلقة

ولفتت الألفي إلى أن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر انعكس على زيادة المضاعفات الصحية لدى السيدات والأطفال، مؤكدة أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات واضحة للحد من الظاهرة، بعد أن باتت نتائجها الصحية مثيرة للقلق.

