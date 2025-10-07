صحة غزة: أزمة جديدة بسبب توقف الإمدادات الطبية لمستشفيات القطاع

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن توقف الإمدادات الطبية المنتظمة وعرقلة وصولها الآمن للمستشفيات، وازدياد أعداد الإصابات والشهداء، الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في الأقسام الحيوية.

وأوضحت أن نسبة الأصناف الصفرية من الأدوية بلغت 55% ومن المستهلكات الطبية 66% ومن المستلزمات المخبرية 68%.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات حتى نهاية سبتمبر الماضي وصلت الى 225% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 82% وهي نسبة كارثية مع تزايد حالات الدخول والإصابات الحرجة

وقالت: “دمر الاحتلال 25 محطة توليد أكسجين من أصل 35 محطة و61 مولدًا كهربائيًا من أصل 110 مولدات”

