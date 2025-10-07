اجتماع موسع لحل مشكلات الصرف الصحي في منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية

عقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء جمعية مستثمري منطقة مرغم الصناعية، لمناقشة المشكلات المتعلقة بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة وسبل وضع حلول فورية ومستدامة لها، بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة.

وأكد نافع خلال الاجتماع على حرص الشركة دعم المناطق الصناعية بوصفها أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشددًا على أن تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات الصرف يُعدّان عاملين رئيسيين في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في منطقة مرغم، وعلى رأسها بعض المشكلات الفنية في شبكات الصرف، والتي قد تؤثر على سير العملية الإنتاجية داخل المصانع، إلى جانب ضرورة الحد من أي تأثيرات بيئية ناتجة عنها.

كما تم استعراض مجموعة من المقترحات العاجلة للتعامل مع الموقف الحالي، إلى جانب وضع خطة تنفيذية قصيرة المدى لمعالجة الأزمات القائمة، وخطة استراتيجية طويلة المدى لضمان استدامة وتحسين الخدمة مع مراعاة الجوانب البيئية في جميع مراحل التنفيذ.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة وتنسيق الجهود بين شركة الصرف الصحي والمستثمرين، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتعزيز مناخ الاستثمار، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة بمحافظة الإسكندرية.

