خلل بترتيب الأسئلة، أزمة نموذج (ج) تشعل الغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

طالبوا الرئيس السيسي بالتدخل بعد "صدمة" نتيجة الثانوية العامة 2025

في كل عام، تمثل امتحانات الثانوية العامة محطة مصيرية في حياة مئات الآلاف من الطلاب المصريين، لكن ما جرى هذا العام أثار جدلا واسعا وغضبا متصاعدا بين أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، بعد أن تصدرت شكوى جماعية منصات التواصل الاجتماعي تتهم وزارة التربية والتعليم بتمييز واضح لصالح طلاب نموذج (ج).

الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من أولياء الأمور استندت إلى ما وصفوه بـ"الخلل في ترتيب الأسئلة" داخل نماذج الامتحانات، وهو ما أدى -بحسب رواياتهم- إلى تسهيل الإجابة على طلاب نموذج معين دون غيرهم، لتشتعل بعدها الأسئلة: هل فقد مبدأ تكافؤ الفرص؟ وهل ضاع مجهود طلاب بسبب نموذج ورقي؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

ناشد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2025، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للتدخل السريع والعاجل، بعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة والتي جاءت صادمة لبعضهم.

حيث سادت حالة من الاستياء والحزن الشديد على عدد كبير من أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم في محافظات القاهرة ووجه قبلي، بسبب ما وصفوه بـ"الظلم البين" الذي تعرض له أبناؤهم المتفوقون، وذلك عقب إعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي جاءت صادمة وغير متوقعة، وقضت على مجهود تفوق سنين وبخرت الآمال والأحلام.

أزمة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025

وأشار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2025 في شكاواهم إلى وجود خلل في نماذج الامتحانات الأربعة (أ – ب – ج – د) التي وزعتها وزارة التربية والتعليم، حيث اتضح أن نموذج (ج) كان النموذج الوحيد الذي جاءت فيه ترتيبات الإجابات الرسمية مطابقة لترتيب الأسئلة داخل الورقة الامتحانية، وهو ما أعطى أفضلية واضحة للطلاب الذين حصلوا على هذا النموذج، وساعدهم على تسجيل درجات مرتفعة.

وأكد أولياء الأمور إلى أنه في المقابل كان الطلاب الذين حصلوا على نماذج (أ)، (ب)، أو (د)، أنه على الرغم من صحة إجاباتهم الإ أنهم فقدوا درجات كثيرة بسبب عدم تطابق ترتيب الإجابات الرسمية مع ترتيب الأسئلة في نماذجهم، وهو ما أدى إلى احتساب إجاباتهم كخاطئة ظلمًا، مشيرين إلى أن ما حدث هو بمثابة تمييز غير عادل لمبدأ تكافؤ الفرص.

وبحسب ما قاله عدد من أولياء الأمور، إن هناك بعض الطلاب ممن استخدموا وسائل غش مثل السماعات الإلكترونية تمكنوا من النجاح فقط لأنهم نقلوا نفس ترتيب الإجابات الرسمية، حتى وإن كانت خاطئة في سياق نماذجهم، في حين خسر الطلاب المجتهدون الذين اعتمدوا على أنفسهم.

وطالب أولياء الأمور بضرورة محاسبة المسؤولين عن ما حدث في نتيجة الثانوية العامة 2025.

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