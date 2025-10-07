الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين إلى 4.8% رغم التوترات التجارية مع أمريكا

الاقتصاد الصيني
الاقتصاد الصيني

 رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2025، في إطار مراجعة شاملة لتقديراته الخاصة بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد صيف اتسم باضطرابات اقتصادية عالمية ناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بفعل الرسوم الأمريكية.

توقعات البنك الدولي لاقتصاد الصين 

 ويتوقع البنك الدولي حاليا أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% خلال عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل التي بلغت 4%، وهو مستوى يقترب من الهدف الرسمي للحكومة الصينية البالغ نحو 5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يحدد خبراء البنك سببا مباشرا لتعديل التوقعات، غير أنهم أشاروا إلى أنّ الاقتصاد الصيني استفاد من الدعم الحكومي الذي قد يتراجع خلال العام المقبل.

وكانت التوترات التجارية بين الصين وامريكا قد تصاعدت في أبريل، حين ارتفعت الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%، قبل أن يتوصل البلدان إلى هدنة تجارية سارية حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وتبلغ الرسوم الأمريكية حاليا نحو 57.6%، أي أكثر من ضعف مستواها في بداية العام.

وكثفت الصين إجراءات التحفيز في أواخر عام 2024، كما واصلت خلال العام الجاري تنفيذ برامج استبدال السلع الاستهلاكية المستهدفة لدعم مبيعات التجزئة. كما واصلت الصادرات الصينية– التي تمثل محركا رئيسيًا للنمو– ارتفاعها منذ بداية العام، إذ عوضت زيادة الشحنات إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا التراجع الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة. وساهم تسارع الطلبات من الشركات التي تسعى لاستباق الرسوم الجديدة في دعم الصادرات كذلك.

وساعد نمو الصادرات الصين على تعويض الضغوط الداخلية الناتجة عن أزمة العقارات المستمرة وضعف الإنفاق الاستهلاكي، غير أن هذا الزخم يتوقع أن يتراجع في المرحلة المقبلة.

txt

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025

txt

كامل الوزير يبحث مع وفد البنك الدولى موقف تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية

ويرجح البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.2% في عام 2026، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو الصادرات، فيما يُتوقّع أن تخفّف بكين من سياساتها التحفيزية بهدف الحد من ارتفاع الدين العام، مع تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بمستويات التوسع السريع التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصين الاقتصاد الصيني البنك الدولي التوترات التجارية الرسوم الأمريكية توقعات البنك الدولي لاقتصاد الصين

مواد متعلقة

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025

تراجع مبيعات "BYD" لأول مرة منذ 18 شهرا مع احتدام المنافسة في الصين

الأكثر قراءة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حكاية الخصمين مع سيدنا داود وأسرار سجوده في "ص"

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads