البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين إلى 4.8% رغم التوترات التجارية مع أمريكا

رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2025، في إطار مراجعة شاملة لتقديراته الخاصة بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد صيف اتسم باضطرابات اقتصادية عالمية ناجمة عن تصاعد التوترات التجارية بفعل الرسوم الأمريكية.

توقعات البنك الدولي لاقتصاد الصين

ويتوقع البنك الدولي حاليا أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% خلال عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل التي بلغت 4%، وهو مستوى يقترب من الهدف الرسمي للحكومة الصينية البالغ نحو 5% لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

ولم يحدد خبراء البنك سببا مباشرا لتعديل التوقعات، غير أنهم أشاروا إلى أنّ الاقتصاد الصيني استفاد من الدعم الحكومي الذي قد يتراجع خلال العام المقبل.

وكانت التوترات التجارية بين الصين وامريكا قد تصاعدت في أبريل، حين ارتفعت الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية إلى أكثر من 100%، قبل أن يتوصل البلدان إلى هدنة تجارية سارية حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وتبلغ الرسوم الأمريكية حاليا نحو 57.6%، أي أكثر من ضعف مستواها في بداية العام.

وكثفت الصين إجراءات التحفيز في أواخر عام 2024، كما واصلت خلال العام الجاري تنفيذ برامج استبدال السلع الاستهلاكية المستهدفة لدعم مبيعات التجزئة. كما واصلت الصادرات الصينية– التي تمثل محركا رئيسيًا للنمو– ارتفاعها منذ بداية العام، إذ عوضت زيادة الشحنات إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا التراجع الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة. وساهم تسارع الطلبات من الشركات التي تسعى لاستباق الرسوم الجديدة في دعم الصادرات كذلك.

وساعد نمو الصادرات الصين على تعويض الضغوط الداخلية الناتجة عن أزمة العقارات المستمرة وضعف الإنفاق الاستهلاكي، غير أن هذا الزخم يتوقع أن يتراجع في المرحلة المقبلة.

ويرجح البنك الدولي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.2% في عام 2026، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو الصادرات، فيما يُتوقّع أن تخفّف بكين من سياساتها التحفيزية بهدف الحد من ارتفاع الدين العام، مع تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بمستويات التوسع السريع التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية.

