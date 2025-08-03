أخبار مصر اليوم: أزمة نموذج (ج) تشعل غضب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. تحذير من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس.. متى يكون التصويت باطلا بانتخابات مجلس الشيوخ؟

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل 2025 ، ينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، غدا الاثنين، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.

في كل عام، تمثل امتحانات الثانوية العامة محطة مصيرية في حياة مئات الآلاف من الطلاب المصريين، لكن ما جرى هذا العام أثار جدلا واسعا وغضبا متصاعدا بين أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، بعد أن تصدرت شكوى جماعية منصات التواصل الاجتماعي تتهم وزارة التربية والتعليم بتمييز واضح لصالح طلاب نموذج (ج).

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا بـ تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية (نظام قديم).

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025م، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ماجدة زكي، والمايسترو أمير عبد المجيد، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم الدراما الدينية والأنشطة الفنية والثقافية التي تخدم قضايا الوعي وبناء الإنسان؛ لا سيما في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقها الوزير من مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس غدا الإثنين، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الحالات التي يُعد فيها الصوت الانتخابي باطلًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أهمية التزام الناخبين بالتعليمات لضمان صحة أصواتهم وعدم استبعادها أثناء الفرز.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل 2025 ، ينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.