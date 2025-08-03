أخبار مصر اليوم: أزمة نموذج (ج) تشعل غضب أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. تحذير من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس.. متى يكون التصويت باطلا بانتخابات مجلس الشيوخ؟
أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
استعدادات مدارس القاهرة والجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ غدا (صور)
موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل 2025 ، ينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.
أمطار وأتربة ورمال على هذه المدينة غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، غدا الاثنين، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينة حلايب مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.
خلل بترتيب الأسئلة، أزمة نموذج (ج) تشعل الغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
في كل عام، تمثل امتحانات الثانوية العامة محطة مصيرية في حياة مئات الآلاف من الطلاب المصريين، لكن ما جرى هذا العام أثار جدلا واسعا وغضبا متصاعدا بين أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، بعد أن تصدرت شكوى جماعية منصات التواصل الاجتماعي تتهم وزارة التربية والتعليم بتمييز واضح لصالح طلاب نموذج (ج).
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، الحدود الدنيا لطب بشري نظام قديم والمنيا في المقدمة
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا بـ تنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية (نظام قديم).
وزير الأوقاف يستقبل نقيب المهن التمثيلية وماجدة زكي لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية
استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الأحد 3 أغسطس 2025م، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة ماجدة زكي، والمايسترو أمير عبد المجيد، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم الدراما الدينية والأنشطة الفنية والثقافية التي تخدم قضايا الوعي وبناء الإنسان؛ لا سيما في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقها الوزير من مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
تحذير من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس غدا الإثنين، حيث تصل سرعة الرياح من 30: 50 كم في الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2.5 متر.
متى يكون التصويت باطلا في انتخابات مجلس الشيوخ؟ الهيئة الوطنية للانتخابات تجيب
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الحالات التي يُعد فيها الصوت الانتخابي باطلًا في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدة أهمية التزام الناخبين بالتعليمات لضمان صحة أصواتهم وعدم استبعادها أثناء الفرز.
قبل 24 ساعة من التصويت، كيف تستعلم عن مقر لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ؟
موعد انتخابات مجلس الشيوخ بالداخل 2025 ، ينطلق، غدا الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.
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